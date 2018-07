Papa Francesco a Bari per la pace in Medio Oriente

Di redazione Blogo.it sabato 7 luglio 2018

Alla preghiera per la pace saranno presenti i Patriarchi delle Chiese orientali

Papa Francesco oggi è a Bari per la giornata di preghiera per la pace in Medio Oriente. Partito con l'elicottero dall'eliporto Vaticano, il Pontefice è arrivato in città poco dopo le 8, atteso da tanti fedeli sul lungomare del capoluogo pugliese dall'alba di questa mattina.

Alla preghiera parteciperanno i Patriarchi delle Chiese orientali per il Medio Oriente che il pontefice incontrerà nella Basilica di San Nicola, venerato sia dai cristiani d'Occidente sia d'Oriente. Al suo arrivo a Bari Francesco è stato accolto dall'arcivescovo della città, monsignor Francesco Cacucci, e dalle altre autorità civili.