Sequestro conti Lega: Mattarella riceverà Salvini lunedì ma non si parlerà di decisioni magistratura

Di redazione Blogo.it sabato 7 luglio 2018

Mattarella riceverà Salvini lunedì 9 luglio. Il presidente della Repubblica ha accolto la richiesta di incontro avanzata dal leader del Carroccio in merito al sequestro dei conti della Lega

10.49 - Mattarella riceverà Salvini al Quirinale lunedì alle ore 12 ma con il vicepremier e ministro dell'Interno non si parlerà della decisioni dei magistrati. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura" spiega un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. Salvini aveva bollato le sentenza della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega come politica invocando l'intervento di Mattarella.

Mattarella riceverà Salvini lunedì 9 luglio in merito alla vicenda del sequestro dei conti della Lega. Il presidente della Repubblica, dopo qualche giorno di riflessione, ha accolto la richiesta del leader del Carroccio e ministro dell'Interno Matteo Salvini che gli aveva chiesto un incontro in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il sequestro di tutti i conti e i fondi della Lega, ovunque siano, per la truffa ai danni dello Stato da 49 milioni di euro accertata dai magistrati ai tempi della gestione Bossi-Belsito, l'ex segretario e l'ex tesoriere.