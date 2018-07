Maurizio Martina verso la conferma alla segretaria del Pd

Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Pd: il suo nome sarà sottoposto al voto in Assemblea insieme agli altri punti cardine del documento licenziato ieri sera

L'attuale segretario reggente del Pd Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Partito. Così emerge dal contenuto del documento stilato ieri sera al Nazareno che il partito metterà ai voti in Assemblea.

"C'è un accordo forte per Martina segretario e per un congresso in due fasi, una di ascolto della società civile e una successiva di competizione" ha detto l'ex ministro dei Trasporti e attuale capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio che ieri aveva chiarito di non essere interessato alla segretaria.

Tra gli altri punti clou del documento, ancora da limare, l'avvio della fase congressuale, a partire dai congressi regionali, e le elezioni primarie da tenersi nel 2019, prima delle elezioni europee.

L'accordo sulla conferma di Martina alla segretaria Pd è stato raggiunto con il favore della maggioranza del partito.