Tajani: "Berlusconi capolista alle elezioni europee"

Di redazione Blogo.it sabato 7 luglio 2018

Berlusconi candidato come capolista alle europee 2019? Tajani: "credo sia giusto che guidi lui la lista. Mi sembra intenzionato a candidarsi"

Silvio Berlusconi sia capolista di Forza Italia alle elezioni europee. A dirlo è il vice presidente del partito, freschissimo di nomina, Antonio Tajani:

"credo sia giusto che lui guidi la lista. Mi sembra intenzionato a candidarsi, mi pare sia rimasto molto soddisfatto"

Berlusconi è tornato candidabile per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che a maggio lo ha riabilitato, annullando di fatto gli effetti della legge Severino sull'incandidabilità dei condannati in via definita. La vicenda era relativa alla sentenza sui diritti TV Mediaset.

Tajani ha poi parlato dei rapporti con la Lega: "siamo alleati, ma mai un partito unico, siamo due cose diverse" e di un governo di "dilettanti allo sbaraglio" sulla politica estera e internazionale:

Salvini fa campagna su un tema sentito dagli italiani ed è giusto combattere l'immigrazione clandestina. Ma l'accordo con i Paesi di Visegrad va contro gli interessi dell'Italia. Se l'Austria chiude la frontiera tutti i rifugiati restano in Italia. L'Italia è stata usata dai Paesi di Visegrad all'ultimo consiglio Ue per tentare di far saltare la Merkel. Operazione fallita, per fortuna: avrebbe portato Schaüble al governo della Germania, con una politica ancora più dura nei confronti dell'Italia

Infine la previsione, Forza Italia prenderà il 15% alle elezioni europee:

Renzi alle Europee era al 40 per cento ed è arrivato al 18... Io, comunque, non mi preoccupo degli altri, penso a Fi. Se la Lega prende voti sono contento, fa parte del centrodestra. Ma Fi può ampiamente superare il 15 per cento alle Europee, possiamo andare ben oltre il risultato delle ultime politiche

I sondaggi ad oggi danno Forza Italia sotto il 10% (dal 14% preso alle scorse politiche) consensi drenati agli azzurri dalla Lega di Salvini, data al 30%. Le elezioni europee 2019 nei 27 stati dell'Ue sono previste tra il 23 e il 26 maggio dell'anno prossimo.