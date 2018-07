Martina: "Renzi ingiusto su Gentiloni, basta dividerci va attaccata la destra"

Di redazione Blogo.it domenica 8 luglio 2018

Maurizio Martina contro Matteo Renzi che ieri aveva criticato Paolo Gentiloni: La parole di Renzi sull'ex premier: "Sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise".

Il segretario reggente del Pd, confermato ieri dal voto dall'assemblea del partito, oggi dice all'Ansa: "Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso. Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".

"Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese" ha aggiunto Martina che sarà segretario fino alle primarie che dovrebbero tenersi a febbraio 2019, con data da decidere a novembre.

Renzi contro "l'algido" governo Gentiloni

L'ex premier Matteo Renzi ieri nel suo intervento all'Assemblea Pd aveva snocciolato quelle che a suo dire sono le "dieci cause principali" dei tonfi elettorali del partito. Dalle divisioni interne (alle quali lui non è certo estraneo) fino "all'algida sobrietà" del governo Gentiloni. "Non abbiamo più dettato l'agenda: sullo Ius soli su cui andava posta la fiducia, sui voucher che non andavano tolti, sui vitalizi fermati in Senato dal Pd" aveva attaccato l'ex Presidente del Consiglio.