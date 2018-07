Brexit, si dimette il segretario britannico David Davis

Di redazione Blogo.it lunedì 9 luglio 2018

David Davis, Segretario di Stato britannico per l'uscita dall'Unione europea, si è dimesso dopo l'accordo raggiunto venerdì dal Parlamento UK.

A pochi giorni dall'accordo sulla Brexit approvato venerdì dal governo di Theresa May, il Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea David Davis ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, convinto che quell'accordo sia tutt'altro che vantaggioso per il Regno Unito.

La lettera di dimissioni è stata inviata ieri sera alla prima ministra Theresa May che, pur dicendosi non d'accordo con le motivazioni addotte da Davis, non ha potuto far altro che accettarle e ringraziarlo per il lavoro svolto dal 2016 a ieri.

Davis, membro del Partito Conservatore britannico, era stato nominato proprio da Theresa May subito dopo lo storico referendum del 2016 e nei mesi successivi era stato proprio lui a guidare i negoziati per l'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea.

Il Parlamento britannico, dopo una riunione fiume di 12 ore, venerdì aveva raggiunto un accordo sulle basi delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit, un accordo che punta a creare un'area di libero commercio per i beni industriali e agricoli tra le altre cose.

Questo accordo, secondo Davis, lascerà il Regno Unito in una posizione di negoziazione tutt'altro che forte, una posizione che renderà difficile chiedere nuove concessioni all'UE in vista dell'uscita che è sempre più vicina.

Le dimissioni di Davis, a questo punto, mettono in discussione la strategia del Regno Unito e dimostrano l'incertezza in cui si trova il governo di Theresa May in queste ore, chiamato a nominare un nuovo Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea in un momento cruciale per le trattative.