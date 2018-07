Missioni internazionali, Di Maio: "Bisogna cambiare le regole UE"

Il botta e risposta di ieri tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta sulle missioni internazionali nel Mar Mediterraneo - col primo che vuol chiudere i porti e la seconda che lo frena sui ministeri di competenza - si è arricchito oggi della posizione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha deciso di intervenire anche se la questione non gli compete affatto.

Di Maio, intervistato stamattina a Radio1, ha precisato che ben poco si può fare finché la missione EUNAVFOR Med resterà attiva - "Gli unici porti sono quelli italiani ma l'obiettivo nostro è cambiare le regole di ingaggio della missione" - ma ci si può iniziare a muovere per fare delle modifiche a livello europeo:

Mi ricordo che un anno fa sono stato a parlare con Frontex e mi spiegarono che il governo Renzi diede la disponibilità di portare i migranti nei porti in cambio di punti di flessibilità usati per il bonus degli 80 euro. Noi chiederemo flessibilità senza barattarla in cambio dell'apertura dei porti. Sull'immigrazione queste navi devono portare i migranti in tutti i porti. Se c'è bisogno di flessibilità non la baratteremo con l'apertura dei nostri porti ma la chiederemo perchè è un diritto dell'Italia come quella degli altri paesi europei.