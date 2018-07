Saviano: "Toninelli incompetente, un burattino nelle mani di Salvini"

lunedì 9 luglio 2018

Lo scrittore Roberto Saviano risponde al ministro Danilo Toninelli: tra i due volano parole grosse sulla questione migranti

Botta e riposta a distanza tra il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e lo scrittore Roberto Saviano. Ancora una volta, ad infiammare la polemica è la questione relativa ai migranti con Saviano che di recente aveva puntato ancora una volta il dito contro la politica del governo in merito all’aumento dei morti nel Mediterraneo. Il ministro Toninelli, in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, non le ha mandate a dire al giornalista:

“Temo che Saviano abbia smesso di studiare. Quei due naufragi son accaduti nelle acque della Libia, dove nessuno può intervenire, compresa l’Italia. Saviano dovrebbe tacere, questa è solo speculazione. La prima cosa da fare - continuato il ministro - è dotare la Libia di mezzi per rafforzare i controlli. E infatti il governo italiano ora fornirà 12 nuove motovedette, a cui se ne aggiungeranno altre 17. E questo renderà molto più difficile partire verso l’Italia”.

Con un post su Facebook, Saviano ha replicato con parole altrettanto forti nei confronti del ministro pentastellato, accusandolo di essere incompetente, di distorcere la realtà dei fatti e infine di rappresentare ormai un burattino nelle mani del vicepremier Matteo Salvini: