Riunione Salvini-Conte prima del vertice di Innsbruck: tra le priorità il rafforzamento delle frontiere esterne

Di Redazionali Blogo.it lunedì 9 luglio 2018

Giovedì 12 luglio in Austria ci sarà il vertice dei ministri dell'Interno.

A Palazzo Chigi oggi c'è stata una riunione a quattro tra il Premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per discutere dei temi economici da affrontare nei prossimi mesi, ma, a margine, Conte e Salvini hanno parlato del tema dei migranti in vista del vertice di giovedì a Innsbruck tra i ministri dell'Interno a cui prenderà parte il leader del Carroccio.

Conte e Salvini si incontreranno di nuovo mercoledì per parlare specificamente in vista del vertice austriaco, intanto oggi il titolare del Viminale, dopo l'incontro con i colleghi di governo, ha detto:

"Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne"

Fonti di Palazzo Chigi confermato che i punti chiave che l'Italia porterà in Europa a proposito del tema migrazioni saranno: no agli ingressi dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento delle frontiere esterne, serio ricollocamento dei richiedenti asilo.

Tuttavia si nota un parziale cambio di rotta di Salvini, che ora parla di "rafforzamento delle frontiere esterne", mentre fino a questa mattina parlava di chiusura dei porti italiani alle missioni internazionali, un punto su cui era stato corretto dal ministro della Difesa Trenta, che oggi non ha preso parte al vertice di Palazzo Chigi, come ha spiegato Luigi Di Maio a In Onda, su La 7, perché si trattava di un vertice a tematiche economiche.

Lo stesso Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sono interventi sul tema delle missioni internazionali e il titolare della Farnesina ha detto:

"Non c’è nessun rischio che l’Italia si sfili dalla missioni internazionali, siamo pienamente dentro e non abbiamo nessuna intenzione di muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale, quindi anche europeo"