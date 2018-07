Euro, il ministro Savona: "Dobbiamo essere pronti a tutto"

"Potremmo trovarci in una situazione nella quale non saremo noi a decidere, ma saranno altri"

Il Ministro per gli affari europei Paolo Savona, l'autore del discusso piano B per l'uscita dell'Italia dall'Euro che gli aveva di fatto impedito di diventare Ministro dell'Economia come voluto invece da Salvini, è tornato a parlare della possibilità che l'Italia dica addio alla moneta unica e lo ha fatto nel corso di una audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato.

Savona ha spiegato che potremmo non essere noi a decidere di uscire dall'Euro:

Potremmo trovarci in una situazione nella quale non saremo noi a decidere, ma saranno altri. Per questo dobbiamo essere pronti a ogni evenienza.

L'Italia, lo ha precisato Savona e lo avevano già sottolineato in più occasioni i principali membri del governo di Giuseppe Conte, non ha in programma di avviare discussioni per l'addio alla moneta unica, ma il Ministro per gli affari europei ha ricordato che bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza:

Una delle mie case, Banca d'Italia, mi ha insegnato che non ci si deve preparare a gestire la normalità, ma l'arrivo del cigno nero, lo shock. La mia posizione del 'piano B', che ha alterato la conoscenza e l'interpretazione delle mie idee, è essere pronti a ogni evento.

Cosa intende Paolo Savona quando parla di Cigno Nero?

Quella del cigno nero è una teoria sviluppata dal teologo e matematico Nassim Nicholas Taleb per spiegare un evento che si ritiene impossibile o poco probabile e che, quando accade, va invece a modificare la percezione e la visione del Mondo di chi vi assiste o di chi ne deve affrontare le conseguenze.

Quello che di fatto sembrava impossibile e lasciava immaginare conseguenze disastrose, a posteriori viene razionalizzato e compreso.