Migranti, la nave Diciotti sbarcherà oggi a Trapani. Salvini: "I delinquenti devono essere arrestati"

11.55 - La nave Diciotti arriverà al porto di Trapani nel primi pomeriggio di oggi, ma lo sbarco dei migranti non dovrebbe avvenire immediatamente. Salvini continua a chiedere garanzie e c'è ancora qualche ora per organizzare il tutto.

11.30 - La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto ieri l'autorizzazione a sbarcare in Italia con i 66 migranti che sta trasportando, soccorsi dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa - di proprietà di una società italiana e generalmente impegnato nella sorveglianza di una piattaforma della Total - e in seguito trasferiti a bordo della Diciotti dopo due uomini soccorsi, un cittadino sudanese e un ghanese, avrebbero minacciato un ufficiale quando si sono resi conto che il mezzo si stava dirigendo verso una motovedetta della Libia.

Ieri si è fatta un po' di confusione su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa, complici anche le dichiarazioni dei ministri Matteo Salvini e Danilo Toninelli quando la situazione non era ancora chiara. Più tardi, però, il Corriere Della Sera ha pubblicato il primo messaggio di aiuto inviato dal rimorchiatore alla Guardia Costiera italiana:

Alle 22 la nave è partita per il punto di incontro con la motovedetta libica. Alle 23 circa qualcuno dei migranti in possesso di telefoni e Gps ha accertato che la nave dirigeva verso sud. I migranti in gran numero dirigevano verso il marinaio di guardia chiedendo spiegazioni in modo molto agitato e chiedendo di poter parlare con il comandante. Lo stesso, impaurito e accerchiato, contattava il ponte via Vhf. I migranti hanno accerchiato a questo punto l’ufficiale chiedendo spiegazioni e manifestando un forte disappunto, spintonando lo stesso e minacciandolo... In questa situazione di pericolo il primo ufficiale cercava di calmare le persone dicendogli che a breve saremmo tornati indietro... Una volta informato il comandante e l’ufficio la nave ha invertito la rotta. Il primo ufficiale tornava in coperta per rassicurare i migranti che nuovamente lo accerchiavano e lo spintonavano. Le loro richieste risultano chiare ad un possibile intervento libico ci sarebbe stata una reazione non certo pacifica. Per tranquillizzare la situazione abbiamo dovuto affermare che verrà una motovedetta italiana.