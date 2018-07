Il tweet del Ministero dei Trasporti su Cristiano Ronaldo alla Juve (poi rimosso)

Di redazione Blogo.it mercoledì 11 luglio 2018

Poi le scuse: "Un banale scambio di account".

L'eterna lotta tra il proprio account e quello del datore di lavoro la combatte ogni giorno anche il social media manager del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e ieri l'ha persa. Quando è stata ufficializzata la notizia dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sull'account Twitter del MIT è apparso il messaggio che vedete nello screenshot qui sopra, ossia la ricondivisione del tweet della Juventus accompagnata dal commento: "Che colpo non solo per la Juventus ma, speriamo, per il calcio italiano" con tanto di hashtag ad hoc #CR7allaJuve. Il tweet ha subito ricevuto cuoricini e ri-condivisioni, ma dopo poco è stato rimosso e ne è stato pubblicato un altro di scuse, in cui si spiega che si è trattato di un banale scambio di account.

Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account — MIT (@mitgov) 10 luglio 2018

Niente di grave, insomma, anche perché il messaggio su CR7 alla Juve era molto pacato e non c'era scritto nulla di polemico, ma una gaffe che è l'incubo di tutti quelli che svolgono il ruolo di social media manager per account molto seguiti e il MIT non fa eccezione.