Pensioni, quota 100 e quota 41. Di Maio: "governo al lavoro"

Di redazione Blogo.it mercoledì 11 luglio 2018

Il vice premier: "aboliremo le pensioni d'oro sopra i 4-5mila euro e non legate alla contribuzione anche per finanziare quelle di cittadinanza"

Su pensioni e quota 100 il governo Conte è sul pezzo, assicura il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Per quota 100 si intende la somma tra età anagrafica e anni di contributi e in pratica la pensione con quota 100 sarebbe una riedizione della pensione di anzianità vigente fino al 2011 anche se l'esecutivo in carica dovrebbe stabilire un minimo di età anagrafica. Si parla di 64 anni.

Il governo lavora per valutare le "combinazioni più convenienti" spiega il ministro e vice premier alla presentazione a Palazzo Madama delle linee guida dei ministeri che regge. Per quanto riguarda la possibilità di andare in pensione in anticipo, a usufruirne dovrebbero essere quanti hanno raggiunto i 41 anni di contribuiti indipendentemente dall'età anagrafica.

Di Maio ha poi rilanciato sull'abolizione "delle pensioni d'oro o di privilegio, sopra i 4-5mila euro netti e non legate alla contribuzione, anche per finanziare quelle di cittadinanza"

Pensioni quota 41 o 42?

In realtà quota 41 più quota 100 farebbero saltare i conti Inps: le due misure insieme costano secondo le stime 11 miliardi subito e 18 a regime, ecco perché si fa avanti l’ipotesi di una quota 42, alzando di un anno i requisiti contributivi. In ogni caso non se parlerebbe secondo le ultime indiscrezioni non prima di due anni, cioè nel 2020.

La pensione con quota 41 può comunque essere già richiesta da particolari categorie di lavoratori come i lavoratori precoci cioè quanti prima di compiere 19 anni avevano già maturato almeno 12 mesi di contributi, anche non continuativi. Dall'uno gennaio 2019, con l'adeguamento delle aspettative di vita, i lavoratori precoci dovranno però raggiungere 41 anni e 5 mesi di contributi per la pensione anticipata.