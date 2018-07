"Sì ai voucher per agricoltura e turismo": Di Maio cambia idea

Di redazione Blogo.it mercoledì 11 luglio 2018

Voucher per agricoltura e turismo: il ministro del Lavoro Luigi Di Maio apre alla reintroduzione dopo aver promesso una lotta senza quartiere al precariato

Sì ai voucher per agricoltura e il turismo. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, che aveva promesso una lotta senza quartiere al precariato, identificando nei voucher il primo nemico da sconfiggere, ha cambiato idea. Almeno per quanto riguarda due settori come agricoltura e turismo.

Se i voucher "servono per specifiche competenze" in questi due comparti allora "che ben vengano" ha detto Di Maio dopo l'illustrazione delle linee guida dei suoi ministeri davanti alle commissioni Industria e lavoro di Palazzo Madama.

"L'unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza è quella di evitare abusi in futuro" ha aggiunto il ministro e vicepremier. Non è un segreto che a Salvini il Decreto dignità, presentato da Di Maio come un colpo mortale al precariato, non piace troppo, proprio a partire dalla questione voucher.