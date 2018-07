Suicida migrante afgano espulso dalla Germania, bufera sul ministro dell'Interno Seehofer

giovedì 12 luglio 2018

Il ministro dell’Interno ha scaricato sulle “autorità di Amburgo” la colpa dell’espulsione del giovane di 23 anni che si è impiccato a Kabul

L'opposizione chiede le dimissioni del ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer dopo che un migrante afgano richiedente asilo espulso dalla Germania si è suicidato a Kabul. "È giunto il momento che Seehofer se ne vada" dice il leader di Die Like, partito di estrema sinistra.

Seehofer respinge al mittente le critiche ma anche i Verdi lo accusano di aver "fallito moralmente" e di aver dimenticato i principi della Costituzione tedesca.

Il ministro dell’Interno ha replicato scaricando sulle "autorità di Amburgo" la colpa dell’espulsione del giovane di 23 anni che si è poi tolto la vita impiccandosi.

Il ragazzo era stato rimpatriato dalla Baviera, Land (Stato federato) di origine di Seehofer, insieme con altri 68 connazionali e il ministro dell’Interno entusiasta aveva commentato: "Tra tutte le cose, nel giorno del mio 69 compleanno, e non l'ho ordinato io, 69 persone sono state rimandate indietro in Afghanistan".

Parole che avevano già suscitato un mare di polemiche e che ora si ritorcono contro Seehofer che chiaramente non ha nessuna intenzione di dimettersi.

Resta il fatto che l'Afghanistan non è certo un paese sicuro per rimpatriare forzatamente dei richiedenti asilo. Inoltre gli accordi con Kabul prevedevano il rimpatrio di non più di 50 persone per volta.