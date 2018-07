Di Maio: "Oggi il taglio ai vitalizi, domani alle pensioni sopra i 4mila euro" | Video

Di redazione Blogo.it giovedì 12 luglio 2018

Il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a UnoMattina, ha parlato del taglio dei vitalizi, delle pensioni d'oro e del ruolo dell'Italia in Europa. Ecco che cosa ha detto.

Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi è stato ospite di UnoMattina su Raiuno e ha parlato dei temi più caldi. Prima di tutto quello a cui lui tiene moltissimo, ossia il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che oggi sarà votato alla Camera, quando, nel pomeriggio, si riunirà l'Ufficio di Presidenza. Su questo punto il leader del MoVimento 5 Stelle ha detto:

"Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no"

e ha aggiunto:

"È un principio di giustizia, ma non mi nascondo che c'è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati"

Sul fatto che, almeno fino a ieri, sembrava che la Lega non fosse convinta del provvedimento sul taglio dei vitalizi, Di Maio, in una intervista a il Fatto Quotidiano ha detto che se non lo votasse sarebbe un "suicidio politico".

Altro argomento caldo affrontato stamattina in tv, quello sulle pensioni d'oro. Finora il ministro era stato vago, dicendo che sarebbero state tagliate quelle sopra i 4-5mila euro al giorno, oggi ha specificato che saranno tagliate da sopra i 4mila euro "per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza", poi ha specificato che l'obiettivo è di tagliare quelle d'oro per ridare alle minime e il provvedimento è già pronto, sarà il passo successivo dopo il taglio dei vitalizi.

Di Maio ha parlato anche del ruolo dell'Italia in Europa e ha detto:

"La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara. Il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di cittadinanza, le modifiche alla Fornero e la flat tax. Noi chiederemo all'unione europea di esser trattati come tutti gli altri Paesi, come Spagna e Francia che hanno finanziato per anni riforme per famiglie che fanno figli, avendo concessioni di bilancio. Siamo un Paese fondatore, anche noi vogliamo le stesse concessioni"

Ecco il video con l'intervista di Di Maio a UnoMattina