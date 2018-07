Conte: "Invierò una lettera all'Ue per incalzare l'Europa sulla questione migranti"

Di redazione Blogo.it giovedì 12 luglio 2018

L'Italia chiederà che la missione internazionale Sophia sia conformata alle conclusioni del vertice europeo di fine giugno.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato a Bruxelles a prendere parte al vertice della NATO e ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni degli argomenti più caldi del momento. In particolare ha annunciato che sta preparando una lettera da inviare alle massime istituzioni europee:

"Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo"

Consiglio Europeo, trovato l'accordo sui migranti, Conte: "Non siamo più soli" Al Consiglio Europeo i 28 leader dei Paesi membri dell'UE hanno trovato l'accordo nella notte: esulta il Premier Giuseppe Conte

Secondo il Premier italiano, infatti, è arrivato il momento di passare dai principi ai fatti, per questo chiederà che la missione internazionale Sophia sia conformata alle conclusioni del vertice europeo di fine giugno e che ci sia dunque un cambio di mandato.

Conte ha anche detto di aver parlato di questa lettera con la cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale ha avuto un incontro one-to-one per parlare principalmente di immigrazione, ma anche di investimenti.

Per quanto riguarda la Francia, invece, Conte ha detto di non aver avuto in questa circostanza un faccia a faccia con il Presidente Emmanuel Macron, ma ha spiegato:

"Non c'è alcuna acrimonia, alcuna particolare conflittualità, ma una chiara posizione da parte dell'Italia. Il rapporto è ottimo, però per quanto riguarda le questioni specifiche sull'immigrazione la nostra posizione è risoluta e la difenderemo in tutte le sedi"

Il punto più dibattuto durante la conferenza stampa è stato ovviamente quelle dei migranti e Conte ha detto:

"L'ho detto dal'inizio: mi auguro che i 'volenterosi' siano 28, tutti i Paesi dell'Ue. Se poi si aggiunge il 29esimo, come gli Usa, è utile perché il nostro approccio, in quanto complesso, richiede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Anche Trump, anche gli Usa possono svolgere ruoli, come nella stabilizzazione della Libia, o nello scenario mediorientale: non concentriamoci solo sulle rotte mediterranee. È un problema globale"

A proposito di Libia, in autunno si terrà in Italia una conferenza internazionale per discutere su come limitare i flussi migratori che partono da lì e come affrontare gli scafisti senza scrupoli.

Foto © Palazzo Chigi