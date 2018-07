USA, Trump pubblica una lettera di Kim Jong-Un: "Sono stati fatti grandi progressi"

Di redazione Blogo.it giovedì 12 luglio 2018

"Ho profondamente apprezzato gli straordinari sforzi fatti da Sua Eccellenza Signor Presidente per il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi".

Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, appena sbarcato a Londra per una visita di quattro giorni del Regno Unito dopo la sua partecipazione al vertice NATO di Bruxelles, ha confermato via Twitter i buoni rapporti tra gli USA e la Corea Del Nord, nonostante poche settimane fa abbia deciso di rinnovare le sanzioni verso il Paese e sottolineato come rappresenti ancora una minaccia per i cittadini statunitensi.

Trump ha pubblicato una lettera inviatagli dal leader nordcoreano Kim Jong-Un lo scorso 6 luglio, a meno di un mese dallo storico vertice di Singapore. Il Presidente USA, nel condividere la versione originale della lettera e la sua traduzione inglese, si è limitato a commentare con un secco "Sono stati fatti grandi progressi".

Sua Eccellenza Signor Presidente, L'importante primo incontro con Sua Eccellenza e la dichiarazione congiunta che abbiamo firmato a Singapore 24 giorni fa sono stati davvero l'inizio di un viaggio significativo.

Ho profondamente apprezzato gli straordinari sforzi fatti da Sua Eccellenza Signor Presidente per il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi e la fedele implementazione della nostra dichiarazione congiunta.

Credo fermamente che la forte volontà, gli sforzi sinceri e l'eccezionale approccio mio e di Sua Eccellenza Signor Presidente finalizzati all'apertura di un futuro tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli USA verranno sicuramente a compimento.

Con l'augurio che l'invariabile fiducia e la sicurezza di Sua Eccellenza Signor Presidente verranno rafforzate nel futuro processo di compiere azioni concrete, estendo la mia convinzione che l'epocale progresso nel promuovere le relazioni tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli USA porteranno ad un nostro nuovo incontro in futuro.