Diciotti, Di Maio con Mattarella: "rispettare le sue decisioni". Salvini non molla sugli arresti

Di Renato Marino venerdì 13 luglio 2018

Dopo il braccio di ferro sullo sbarco tra Salvini e Toninelli, la situazione è stata sbloccata dall'intervento del Presidente della Repubblica. Di Maio: "rispettare le sue decisioni ma punire i violenti"

Il vicepremier Luigi Di Maio si schiera dalla parte di Sergio Mattarella sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera italiana sbarcata ieri sera a Trapani dopo tre giorni in mare: "Io credo che se il presidente è intervenuto bisogna rispettare le sue decisioni". Nel tardo pomeriggio di ieri il Capo dello Stato si era messo in contatto con il Presidente del consiglio Giuseppe Conte sbloccando lo sbarco della nave con a bordo 67 migranti.

Il Quirinale ha manifestato al premier tutto il suo disappunto per l'odissea in mare della Diciotti, causata dal braccio di ferro ingaggiato tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini, contrario all'attracco, e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

I migranti a bordo della Diciotti, erano stati soccorsi dal mercantile Vos Thalassa e poi trasferiti sulla nave della Guardia costiera.

"Se intervengono navi per aiutare queste persone e poi alcuni tra questi provano ad aggredire gli equipaggi l'Italia deve dare segnali chiari e perseguire chi si comporta in questo modo ma ci deve essere un messaggio chiaro nel senso che i cittadini si aspettano che la giustizia trionfi sempre, allora bisogna individuare le persone. Un minimo di riconoscenza per questo Paese ci deve essere. Aggredire gli equipaggi non è accettabile" aggiunge Di Maio che cerca di venire incontro anche all'altro vice premier nonché Ministro dell'Interno.

Salvini infatti sugli arresti dei presunti autori dei disordini a bordo della Vos Thalassa rilancia: "andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Il "ministro dell'Interno" ha proseguito il leader della Lega, è pronto a fare "di tutto per difendere la sicurezza degli italiani, quello che sto facendo è bloccare partenze, sbarchi e morti".