Ecofin, Tria: "Nel 2018 niente manovra correttiva". E sul CETA attriti con Di Maio

Al termine dell'Ecofin a cui ha preso parte a Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che quest'anno non ci sarà alcuna manovra correttiva, ma è probabile che si debba rivedere "il timeng di aggiustamento in relazione al rallentamento dell'economia". Il titolare del Tesoro ha spiegato:

"Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l’Ue. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento di bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva, l’abbiamo già detto. È probabile che il gap di 0,3 si colmi, e se non si colma vedremo, discuteremo a consuntivo, a primavera"