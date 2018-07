Salvini: "Barcone con 450 a bordo non può e non deve arrivare in Italia"

Di redazione Blogo.it venerdì 13 luglio 2018

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook ha dato notizia di un barcone con 450 migranti in acque di competenza di Malta che ha dato la disponibilità a intervenire, ma ora l'imbarcazione ha virato verso l'Italia.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 luglio 2018, ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui ha dato notizia di un barcone con 450 migranti a bordo (che lui chiama direttamente "clandestini") che era in acque maltesi questa mattina. Il vicepremier spiega anche che Malta si è fatta carico dell'intervento, ma poi non si è mossa per ora e così l'imbarcazione ha virato verso l'Italia.

Nel post, che potete leggere qui sotto, Salvini avverte che non ha alcuna intenzione di autorizzare lo sbarco di questo barcone in un porto italiano:

"Come promesso, io non mollo.

Un barcone con 450 CLANDESTINI a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire.

A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia.

Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare.

Abbiamo già dato, ci siamo capiti?"

Foto © Facebook Matteo Salvini