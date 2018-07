Migranti, trasbordati i 450 dal barcone a navi di Guardia Costiera, GdF e Frontex

Di redazione Blogo.it sabato 14 luglio 2018

Per motivi sanitari otto migranti, tra cui una donna incinta, sono stati subito portati a Lampedusa.

Questa mattina, poco dopo le 8:30, è stato completato il trasbordo dei 450 migranti che ieri erano stati individuati su un barcone partito dalle coste libiche di Zuara e visto poi in acque maltesi. Nel pomeriggio di ieri quel barcone si era spostato dirigendosi verso le coste italiane ed era subito partito un braccio di ferro tra il governo italiano e quello maltese. Quest'ultimo aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, ma poi non aveva mandato navi e non aveva manifestato alcuna disponibilità ad ospitare lo sbarco nei suoi porti.

Sapendo che a bordo c'erano molti bambini, alcuni bisognosi di urgente assistenza sanitaria, l'Italia è intervenuta e ha recuperato i migranti che erano a largo di Linosa. Da ieri sera, infatti, si trovavano a poche miglia da Linosa e Lampedusa. Ora 176 persone sono state trasbordate sul pattugliatore Protector che fa parte del dispositivo Frontex, 266 sono stati messi in salvo sul "Monte Sperone" della Guardia di Finanza, mentre otto tra donne e bambini (tra cui anche una donna incinta) sono stati salvati da una motovedetta della Guardia Costiera e portati d'urgenza a Lampedusa per motivi sanitari.

Verosimilmente ora comincerà la solita polemica su dove far sbarcare i migranti sul Protector e il Monte Sperone.