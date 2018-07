Negozi chiusi nei festivi? Confimprese: se passa proposta del M5S, a rischio 400mila posti di lavoro

Di redazione Blogo.it sabato 14 luglio 2018

Critiche alla proposta di legge di Davide Crippa (M5S).

Confimprese lancia l'allarme sulle possibili conseguenze della proposta avanzata da Davide Crippa del MoVimento 5 Stelle, che è sottosegretario allo Sviluppo Economico, ministero guidato da Luigi Di Maio. Se la sua proposta diventasse legge, infatti, secondo gli imprenditori ci sarebbero 400mila posti di lavoro in meno e il 10% di fatturato in meno.

Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega:

"Su 52 domeniche i negozi potranno restare aperti solo 12 festività all'anno. Le aziende saranno costrette a licenziare, l'intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato. Significherebbe quindi perdere il 15% della forza lavoro in un Paese che ha un tasso di disoccupazione dell’11%, con un Pil in forte rallentamento nel secondo trimestre e un futuro delle famiglie molto incerto"

La proposta di legge prevede che le città turistiche potranno tenere i negozi aperti anche nei festivi, ma Confimprese si chiede con quali criteri si deciderà quali città sono turistiche e quali no:

"L'Italia è un museo a cielo aperto, detiene il record mondiale di siti Unesco, è meta di turismo culturale, enogastronomico e di business. Il turismo gode di ottima salute, ma i turisti arriveranno nelle nostre città e troveranno i negozi serrati. Quali sono i criteri per stabilire le città a vocazione turistica? Il nostro Paese è tutto una meta turistica e noi, oltre che i posti di lavoro, vogliamo perdere anche i servizi e i consumi? Gli acquisti non sono di necessità ma di impulso, la gente consuma se ne ha l’opportunità, ma se i negozi sono chiusi rinuncia e non compra"

Confcommercio, invece, si è dichiarata disponibile al confronto con il governo Conte e chiede la reintroduzione di una regolamentazione minima, che è "indispensabile per il mantenimento del pluralismo distributivo e come migliore garanzia per lo sviluppo delle imprese di ogni dimensione".

Commentando l'intenzione del governo di intervenire per regolamentare gli orari dei negozi, Confcommercio risponde che ne prende atto e aggiunge: