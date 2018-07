Trump contro Unione Europea, Russia e Cina: "Sono nostri nemici"

Di redazione Blogo.it domenica 15 luglio 2018

L'intervista di Trump all'emittente statunitense Cbs

L'Unione Europea, la Russia e la Cina sono "nemici" degli Stati Uniti d'America. Sembra fantascienza ed invece l'ha affermato il Presidente americano Donald Trump nel corso di un'intervista rilasciata alla Cbs. L'Unione Europea è nemica degli Stati Uniti per le sue politiche commerciali: "Penso che abbiamo molti nemici, credo che l'Unione europea sia un nemico, per quello che fa a livello commerciale. Ora, non penseresti all’Unione europea, ma è un nemico".

Domani ad Helsinki il Presidente Trump incontrerà Vladimir Putin. Questo fatto, però, non gli ha impedito di lasciarsi andare: "La Russia è un nemico per certi aspetti, la Cina è un nemico economicamente, certamente sono nemici, ma questo non significa che siano cattivi. Non significa niente, significa che sono competitivi".

Trump ha poi ribadito di avere dei problemi nello specifico con la Germania. Il Presidente americano ha affermato questo facendo riferimento all'accordo fatto con la Russia per la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che attraverserà tutto il Mar Baltico: "c'è molta rabbia per il fatto che la Germania paghi miliardi di dollari alla Russia".

Il Presidente del Parlamento Europeo, Donald Tusk, ha reagito a queste parole con un tweet: "L'America e l'Ue sono i migliori amici. Chi dice che siamo nemici diffonde fake news".