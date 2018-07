Salvini respinge le polemiche: "In Russia con volo di linea"

Di redazione Blogo.it lunedì 16 luglio 2018

Il vicepremier Matteo Salvini respinge al mittente le polemiche: per andare a vedere la finale dei Mondiali non ha utilizzato un volo di Stato

Matteo Salvini respinge al mittente le polemiche relative al volo che lo ha portato in Russia per assistere alla finale dei Mondiali di calcio. Il ministro dell’Interno aveva annunciato giorni prima il suo viaggio sia politico sia sportivo (“per gufare la Francia”) sollevando ancora una volta la questione relativa all’utilizzo degli aerei di Stato. Il leader del Carroccio, però, sottolinea oggi che per raggiungere la capitale della Russia "non ho preso alcun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea". Inoltre, in merito alla sua presenta allo stadio in cui si è giocata Francia-Croazia, Salvini aggiunge che "era organizzata dalla Fifa".

Dopo la notte dedicata al calcio, oggi il vicepremier è tornato ad occuparsi di politica parlando in conferenza stampa nella sede dell’Agenzia di stampa Itar-Tass. Non prima, però, di aver elogiato l’organizzazione dei Mondiali: "Complimenti alla Russia per l'organizzazione di uno dei tornei più belli e più sorprendenti, avrei solo scelto un altro risultato per la finale". In queste ore, intanto, in Italia si parla tanto dei migranti sbarcati finalmente a Pozzallo e che saranno ora smistati nei Paesi europei che si sono offerti di ospitarli. Una vittoria, secondo Salvini, della politica del nuovo governo. “Da ministro e da padre voglio stroncare il traffico di migranti che frutta miliardi di euro usati per comprare armi e droga. Siamo al governo da 46 giorni e in Europa si sono accorti che in Italia c’è finalmente un governo che difende gli interessi nazionali”.

Per risolvere in via definitiva la questione dei clan destini, inoltre, Salvini propone il “blocco delle partenze e non la condivisione dei profughi. Bisogna aiutare Libia, Egitto, Marocco, e Tunisia a controllare i propri confini. Bisogna rendere inutile mettersi in marcia e mettersi in barca perché tanto si sa che si tornerà indietro. L’obiettivo è non far sbarcare più nessuno in Europa”.