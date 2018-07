Consiglieri Rai: i nomi del M5s, voto online domani

Si terrà domani 17 luglio il voto online sui candidati al consiglio d’amministrazione della Rai da parte degli iscritti al M5s. Il voto, come di consueto, avverrà tramite la piattaforma Rousseau. Cinque i nomi selezionati dal partito, con i rispettivi curriculum pubblicati oggi sul Blog delle Stelle che avvisa:

Si tratta dei manager e dirigenti di aziende pubbliche e private Paolo Cellini, Beatrice Coletti e Paolo Favale, della giornalista Rai Claudia Mazzola (redazione politica del Tg1) e del documentarista e produttore tv Enrico Ventrice. Camera e Senato devono infatti scegliere i quattro nuovi membri del consiglio di amministrazione della Rai.

E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di Tv pubblica facendo del merito il principale criterio di selezione. I profili più votati saranno quelli che il MoVimento esprimerà in Parlamento anche in relazione a dove si sono candidati (alcuni profili lo hanno fatto solo in uno dei due rami del Parlamento) e tenendo conto della rappresentanza di genere. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza