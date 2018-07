Roma, 14 Rom rimpatriati in Romania con incentivo economico del Campidoglio

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato oggi il primo successo ottenuto da un progetto finalizzato allo smantellamento del Camping River, l'insediamento rom situato in via della Tenuta Piccirilli alle porte di Roma, poco dopo Settebagni.

Il comune di Roma ha di fatto offerto un incentivo economico alle persone e alle famiglie pronte a lasciare volontariamente l'Italia e in 14 persone hanno deciso di aderire. La sindaca ha annunciato via Facebook che i 14 volontari sono già partiti alla volta della Romania:

Le loro testimonianze indicano come il rientro su base volontaria sia uno strumento in grado di migliorare la vita di queste persone, assicurando nuove opportunità, e contribuendo efficacemente al superamento dei campi a Roma. Le loro parole sono la rappresentazione plastica dello scollamento tra il passato dei campi, vissuto all’insegna di un’autentica ghettizzazione, e un futuro finalmente orientato al rispetto dei diritti umani e delle regole.

A seconda del progetto a cui le persone che decideranno di lasciare l'Italia e a seconda delle loro condizioni economiche, il Campidoglio darà loro fino ad un massimo di 1000 euro all'anno a persona - e fino a 3000 euro a famiglia - fino a che le condizioni previste dai vari progetti non si saranno verificate. La sindaca ha spiegato:

Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilità per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti.

Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo.

I nuclei familiari coinvolti firmano un dettagliato Patto di Responsabilità, che prevede il rispetto di precisi diritti e doveri.

I percorsi intrapresi nel Paese estero vengono programmati e monitorati in stretta sinergia con il Ministero degli Affari Esteri, la Questura, Prefettura di Roma e gli enti e le istituzioni degli Stati di provenienza.