Video: New York Times accusato di omofobia per un cartoon sulla love story Trump-Putin

Di redazione Blogo.it martedì 17 luglio 2018

Le illustrazioni sono di Mr. Plympton, il video è prodotto da Billy Shebar e David Roberts di 110th Street Films.

Il New York Times in questo mese di luglio 2018 ha pubblicato un cartoon in tre episodi che ha per protagonista il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che si intitola "Trump Bites". Le illustrazioni sono del vignettista Mr. Plympton mentre il video è prodotto da Billy Shebar e David Roberts di 110th Street Films.

Nella descrizione del video che vedete qui in alto viene spiegato che il cartoon riguarda la non tanto segreta ammirazione di Trump per Vladimir Putin, Presidente della Russia, e viene fatto vedere l'inquilino della Casa Bianca che sogna una storia d'amore proibita con Putin in una camerata da teenager. Questo video, così come gli altri due della serie, combina delle clip audio con frasi dette da Trump nella realtà con disegni fatti a mano da Mr. Plympton e animati, per sottolineare "la tumultuosa vita interiore del Presidente tra paranoia, narcisismo e xenofobia".

Vertice Trump-Putin a Helsinki: "Andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva" Faccia a faccia ad Helsinki tra Donald Trump e Vladimir Putin. Le foto dell'incontro e le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Il problema è che il video sulla love story tra Trump e Putin è stato tacciato di omofobia e ne è stata chiesta la rimozione perché dipinge una relazione gay tra i due presidenti per sottolineare il loro stretto legame. È stato considerato offensivo proprio nei confronti dei gay.

Nel video si vede Trump che si prepara a uscire e viene raggiunto da un Putin a torso nudo. I due salgono insieme su una decappottabile guidata dal Presidente russo e si prendono per mano. Da notare anche il particolare della mano gigante di Putin e quella minuscola di Trump, un dettaglio per cui è spesso preso in giro perché sarebbe indice di scarsa virilità.

La decappottabile si trasforma poi in un unicorno su cui i due si scambiano effusioni e si indugia in particolare su un bacio "alla francese". Il tutto con le frasi di Trump sulla Russia come sottofondo.