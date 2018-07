Di Maio contro Il Giornale: "Stampa spazzatura, vergognatevi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 luglio 2018

Il vicepremier Luigi Di Maio replica ad un articolo de “Il Giornale” in merito all’assunzione al Ministero di una 26enne segretaria

Luigi Di Maio, vice premier e ministro del Lavoro, ha pubblicato stamane un post su Facebook tramite il quale difende la scelta di assumere al Mise come segretaria Assia Montanino, 26enne originaria di Pomigliano d’Arco. A scatenare le ire del leader pentastellato, un articolo pubblicato oggi da ‘Il Giornale’ che in merito all’assunzione della stessa parla di «un balzo di carriera impressionante» in virtù del fatto che il curriculum sarebbe «un mistero».

“Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale - si difende Luigi Di Maio - va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha denunciato i suoi usurai e ho avuto modo di conoscerla quando sono stato a far visita al padre per portargli la mia solidarietà”.

Insomma, secondo il vicepremier non ci sarebbe nulla di strano, nessun favoritismo nei confronti della ragazza, che anzi nel corso degli anni si sarebbe dimostrata anche molto capace e affidabile.