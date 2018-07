Rai, il Parlamento ha scelto i quattro membri del CdA

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 luglio 2018

Beatrice Coletti (M5S), Rita Borioni (PD), Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdL) sono i quattro componenti del CdA della Rai scelti oggi dal Parlamento italiano.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno eletto questa mattina i quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI, mantenendo fede all'accordo che voleva un membro per ciascuno dei principali partiti italiani.

I due membri eletti dal Senato sono Beatrice Coletti del Movimento 5 Stelle con 133 voti (scelta dagli iscritti a M5S attraverso una votazione online sulla piattaforma Rousseau) e Rita Borioni del Partito Democratico (101 voti), mentre la Camera dei Deputati ha scelto quelli del centrodestra: il leghista Igor De Biasio (312 voti) e Gianpaolo Rossi di Fratelli d'Italia con 166 voti.

A Forza Italia, invece, è andata la Presidenza della Commissione di Vigilanza Rai col candidato Alberto Barachini.

Chi è Beatrice Coletti

Manager televisiva con oltre 25 anni di esperienza alle spalle, Beatrice Coletti è stata anche Amministratore Delegato e Direttore di Canali televisivi. Ha iniziato la sua carriera nel settore nel 1992 come Assistente di Produzione e Aiuto Regista e nel corso degli anni successivi è diventata produttrice per alcune emittenti giapponesi e produttrice esecutiva per MTV Italia.

Si è specializzata in start up e ristrutturazioni di canali televisivi ed su questo fronte ha partecipato alla creazione ex novo dei canali Fox Life e Fox Crime.

Nel 2012 ricopre il ruolo di Capo delle Produzioni della società Fremantle Media Italia e nel 2013 collabora con Sky Italia in qualità di Consulente per le Produzioni, su richiesta della Direzione Entertainment.

Chi è Rita Borioni

Collaboratrice e consulente parlamentare dal 1996, Rita Borioni è rimasta in politica praticamente senza sosta fino ad oggi. Nel 2001 è stata eletta Consulente per le politiche per la cultura e l’università presso la Camera dei Deputati e nel 2006 è stata anche Docente di storia della legislazione dei beni culturali e paesaggistici e dello spettacolo presso l'Università di RomaTre.

Lo stesso anno è stata consulente della Camera Dei Deputati per le politiche per la cultura e l’università nel corso della XV Legislatura, e l'anno successivo Consulente del CdA per l’elaborazione del progetto di ridefinizione delle linee strategiche del Gruppo pubblico e dell’ufficio Studi e Analisi di Cinecittà Holding.

Autrice e conduttrice televisiva tra il 2009 e il 2010 - del programma settimanale Stendhalsulle politiche culturali - è stata scelta nel 2010 come Vice responsabile Dipartimento Cultura e Informazione del Partito Democratico.

Dall'agosto 2015 ad oggi è nel Consiglio di Amministrazione della RAI.

Chi è Igor De Biasio

Attuale direttore commerciale dell'azienda Moleskine per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, Igor De Biasio ha nel suo passato tre anni da sales manager per Philips Lighting. È stato responsabile dell'intero business di Philips Lighting Consumer per quanto riguarda il mercato delle lampadine e degli apparecchi di illuminazione.

Chi è Gianpaolo Rossi

Componente della Commissione Cultura del Comune di Roma tra il 2001 e il 2002, Gianpaolo Rossi è diventato il Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio nel biennio 2003/2004 e successivamente è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche di Roma.

Dal 2015 Rossi è il direttore Master Media & Entertainment presso la Link Campus University e lavora anche come digital consultant per Radio Rai.