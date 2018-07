CSM: i 5 Stelle votano online i membri laici

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 luglio 2018

L'invito di Luigi Di Maio agli iscritti alla piattaforma Rousseau.

Il MoVimento 5 Stelle oggi ha avviato le votazioni online per i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura: le urne virtuali della piattaforma Rousseau sono aperte dalle 10:30 alle 19 e la votazione è improrogabile perché domani in Parlamento ci sarà l'elezione dei membri.

In un post pubblicato sul Blog delle Stelle è direttamente il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a invitare gli elettori pentastellati a esprimersi e prima spiega loro come funziona il CSM:

"Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo previsto dalla Costituzione per garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ed è composto da 27 membri. È presieduto dal presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 24 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8)"

Chiede poi di votare attraverso Rousseau per indicare i nomi che i parlamentari di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle domani voteranno in Aula. Ma i nomi tra cui scegliere sono cinque, scelti dai portavoce del M5S. Per ognuno di essi viene riportata una breve descrizione e il link al curriculum vitae completo. I cinque candidati tra cui gli elettori del M5S devono scegliere (indicando una sola preferenza a testa) sono: