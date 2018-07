Egitto, colloquio tra Matteo Salvini e il Presidente Al Sisi

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 luglio 2018

Il Ministro dell'Interno a colloquio col Presidente dell'Egitto per parlare di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina e al terrorismo.

Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini si è recato oggi in Egitto per incontrare il Presidente egiziano Abd al-Fattāḥ al-Sīsī e il ministro dell’Interno egiziano Mahmoud Tawfik per un colloquio privato che si è svolto a Il Cairo.

Salvini, anche oggi molto attivo sui social network, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo né un commento su come si sono andati i colloqui, ma è stato il Viminale a diffondere una brevissima nota per confermare che l'incontro è stato incentrato sul rafforzamento delle iniziative in tema di sicurezza e sul contrasto all'immigrazione clandestina e il terrorismo.

Nessun dettaglio aggiuntivo, se non che il Ministero dell'Interno avrebbe rinnovato al Presidente dell'Egitto la richiesta di fare piena luce sull’omicidio dello studente italiano Giulio Regeni. Anche in questo caso, però, né Salvini né il Viminale hanno reso noto qual è la stata la risposta egiziana, ma il Ministro ha preferito condividere coi propri seguaci il suo "ricco pranzo" fatto di biscotti.

Caso Regeni, Conte: "Il Governo farà di tutto per la verità" Oggi il Premier Conte e il Presidente della Camera Fico hanno incontrato i genitori di Giulio Regeni, ancora alla ricerca della verità da oltre 2 anni

Foto | Facebook