Caso Regeni, Roberto Fico: "La questione per me è fondamentale"

Dopo l'appello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che pochi giorni fa ha incontrato Paola Deffendi e Claudio Regeni - e la richiesta diretta fatta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel faccia a faccia col Presidente dell'Egitto, ora è il Presidente della Camera Roberto Fico a chiedere al governo egiziano di collaborare e fare chiarezza sull'omicidio dello studente Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio a pochi passi da una prigione dei servizi segreti egiziani.

Fico, durante la cerimonia di consegna del "Ventaglio" da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare, ha affrontato apertamente le questione e rivelato che domani incontrerà il Presidente del Parlamento egiziano e sottoporrà anche a lui il caso:

La questione Regeni è per me fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al 100 per cento a famiglia Regeni.