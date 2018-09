Fico in missione in Egitto: al centro il caso Regeni

Fico incontrerà il presidente della camera dei rappresentati egiziana e al-Sisi

Il presidente della Camera Roberto Fico (M5s) è in missione ufficiale in Egitto dove affronterà anche la questione da lui definita "fondamentale" della morte di Giulio Regeni il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso Al Cairo. "Tutte le istituzioni del nostro Paese sono impegnate su questo obiettivo" ha detto Fico che oggi incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana al-Sayed Ahmed e domani vedrà il presidente della Repubblica al-Sisi.

Giulio Regeni, Al Cairo per motivi di studio e per questo in contatto con alcuni sindacalisti, sparì nel nulla il 25 gennaio di due anni fa: il suo cadavere, che presentava evidenti segni di tortura, venne fatto trovare il 3 febbraio successivo vicino a una prigione dei servizi segreti egiziani lungo l'autostrada che va verso Alessandria.

Fico aveva incontrato la famiglia Regeni a luglio. Ieri prima di partire ha spiegato in un post su Facebook che al centro della sua visita in Egitto ci sarà proprio il caso Regeni: "Sto per partire per Il Cairo (...). Questa visita si inserisce nel percorso di ricerca della verità sul sequestro, la tortura e l’uccisione di Giulio Regeni".

A fine agosto scorso era stato in visita Al Cairo anche il vice premier, e collega di partito di Fico, Luigi Di Maio che in quella occasione si era detto fiducioso sull'esito delle indagini per risalire ai colpevoli della morte di Regeni, spiegando che il generale golpista al-Sisi aveva definito Giulio "uno di noi".

Dopo l'appello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che pochi giorni fa ha incontrato Paola Deffendi e Claudio Regeni - e la richiesta diretta fatta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel faccia a faccia col Presidente dell'Egitto, ora è il Presidente della Camera Roberto Fico a chiedere al governo egiziano di collaborare e fare chiarezza sull'omicidio dello studente Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio a pochi passi da una prigione dei servizi segreti egiziani.

Fico, durante la cerimonia di consegna del "Ventaglio" da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare, ha affrontato apertamente le questione e rivelato che domani incontrerà il Presidente del Parlamento egiziano e sottoporrà anche a lui il caso:

La questione Regeni è per me fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al 100 per cento a famiglia Regeni.

Il Presidente della Camera si è detto felice del fatto che anche Salvini e Conte abbiano affrontato la questione in modo diretto:

Sono contento che anche il presidente Conte e il ministro Salvini abbiamo affrontato la questione. Vedo che c'è una linea istituzionale e governativa su questo e sono molto contento di ciò. Lo merita la famiglia, il Paese e lo stato.

