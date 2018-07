Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano

Di redazione Blogo.it giovedì 19 luglio 2018

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha presentato denuncia-querela nei confronti di Roberto Saviano per alcuni post relativi alle politiche sui migranti

Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano: la guerra tra il ministro dell’Interno e lo scrittore sulla questione migranti si trasferisce dunque dai social network ai tribunali. Il vicepremier ha presentato denuncia-querela nei confronti di Saviano che con alcuni post su Facebook aveva attaccato duramente la politica del governo Conte sui flussi migratori, soffermandosi in particolare sulle uscite del leader del Carroccio e sui recenti naufragi avvenuti nel Mar Mediterraneo.

“Ho querelato Saviano, come promesso - annuncia Salvini tramite il suo profilo Facebook ufficiale - Accetto ogni critica, ma non permetto a nessuno di dire che io aiuto la mafia, una merda che combatto con tutte le mie forze, o di dire che sono felice se muore un bambino. Quando è troppo, è troppo. Baci.”

Saviano: "Toninelli incompetente, un burattino nelle mani di Salvini" Lo scrittore Roberto Saviano risponde al ministro Danilo Toninelli: tra i due volano parole grosse sulla questione migranti

La querela del ministro dell’Interno fa riferimento in particolare ad un post pubblicato dallo scrittore campano il 12 giugno scorso e a quello del 22 giugno: nel primo si parlava della questione relativa alla scorta, mentre nel successivo Salvini veniva definito addirittura "ministro della malavita".

Nell’atto anticipato dall’Huffington Post si legge che la querela si è resa necessaria poiché le parole di Saviano si inseriscono "al di fuori di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica - non potendosi certo parlare di diritto di cronaca - in quanto vi è una gratuita aggressione alla mia persona, infamante ed umiliante, travalicandosi palesemente il legittimo limite del dissenso sulle iniziative amministrative poste in essere dal Gabinetto a cui appartengo".