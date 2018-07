Berlusconi e le olgettine, spunta il video: "Non sono presidente di niente"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 luglio 2018

Silvio Berlusconi ripreso di nascosta da una delle olgettine ad Arcore: il video di cui è venuta in possesso l’Ansa realizzato nel 2011

Silvio Berlusconi e le richieste delle olgettine: spunta un video risalente al 2011 e di cui è venuta in possesso l’agenzia Ansa. Il filmato è stato catturato di nascosto con un telefonino all’interno di villa San Martino: le ragazze, presumibilmente due, fanno delle richieste di lavoro all’allora presidente del Consiglio, che seduto su un divano spiega le sue ragioni per cui non potrà accontentarle: "Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni".

Il video è stato depositato agli atti del processo Ruby ter, ma fin qui non era mai stato diffuso. Berlusconi definisce “impossibili” le richieste fatte dalle olgettine, che continuano a pressarlo per avere ruoli nelle sue TV. "L'isola non l'ho fatta (...) il film che dovevo fare con Massimo Boldi l'hai dato a lei", lo incalza una delle ragazze, che secondo alcune fonti giornalistiche potrebbe essere la Polanco. L’altra ragazza ci mette il carico: "Io un contratto e basta, papi, è quello che mi serve (...) tu sei il presidente del Consiglio d'Italia, proprietario comunque di Mediaset". La replica di Berlusconi è netta: "Sì hai visto cosa mi fanno? Presidente del Consiglio d'Italia...".