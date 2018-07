Nomine Cdp, governo: "fumata bianca" nel vertice di oggi

Di redazione Blogo.it venerdì 20 luglio 2018

Le nomine in Cassa depositi e prestiti e al Tesoro hanno creato tensioni nel governo che il vice premier Di Maio si è affrettato a smentire. "Mai chiesto dimissioni di Tria"

14.04 - "Fumata bianca" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sul dossier nomine in Cpd. Di accordo raggiunto sul nome dell'ad di Cassa depositi e prestiti parlano fonti di governo. Il vertice, dopo quello saltato ieri, si è concluso in tarda mattinata.

Nomine: tensione nel governo. Di Maio vuole le dimissioni di Tria?

Le nuove nomine in Cassa depositi e prestiti (Cdp) e direzione generale del Tesoro creano tensioni nel governo che il vice premier Di Maio si affretta a smentire. Dopo l'attacco frontale di ieri da parte del presidente Inps sul Decreto dignità, ad agitare la acque nelle ultime ore è Giovanni Tria non allineato sulla rosa di nomi per i vertici di Cdp e Mef.

Tria vorrebbe personalità troppo legate, secondo M5s e Lega, all'establishment. Anche l'altro vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini infatti avrebbe posto il veto sui nomi avanzata da Tria. Oltre alle nomine in Cdp, società per azioni controllata per quasi l'86% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto del contendere tra Tria e Di Maio è anche la nomina del direttore generale del ministero del Tesoro.

"Non ci sono contrasti, vogliamo solo i migliori" dice di Maio ai giornalisti, precisando che non ha "mai chiesto le dimissioni" del ministro, "assolutamente" - ma la realtà è che ieri nel giro di un'ora è stato annunciato e poi cancellato il vertice interministeriale convocato dal premier Conte proprio per svoltare sulle nomine. Per "impegni" dei ministri", Di Maio e Salvini, Conte ha visto a Palazzo Chigi solo Tria.

I nomi di Tria per Cdp e dg Tesoro

Tria alla direzione generale di Via XX Settembre vuole Alessandro Rivera, ex vice dell'ex direttore Vincenzo La Via. Di Miao invece spinge per Marcello Minenna, già assessore capitolino, docente alla Bocconi e responsabile dell'ufficio Analisi quantitative e Innovazione finanziaria della Consob.

In Cdp invece Tria vorrebbe come amministratore delegato l'ex vicepresidente della Bei (Banca europea per gli investimenti) Dario Scannapieco. La nomina in Cdp è essenziale per il governo Conte anche perché, secondo i bene informati, il duo Salvini-Di Maio starebbe pensando alla cassaforte del Ministero dell'economia e delle finanze come via d'uscita per salvaguardare "l'italianità di Alitalia".