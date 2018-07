Il Premier Giuseppe Conte sarà alla Casa Bianca il 30 luglio

Di redazione Blogo.it venerdì 20 luglio 2018

Ufficializzato l'incontro con Donald Trump.

Si avvicina la data del viaggio del Premier Giuseppe Conte a Washington dove è atteso alla Casa Bianca da Donald Trump il 30 luglio 2018. Nonostante il Presidente degli Stati Uniti abbia qualche bega interna da risolvere, dovrebbe mantenersi "libero" per lunedì 30, quando riceverà il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'invito era scattato già il 9 giugno scorso, quando i due si sono incontrati per la prima volta in Canada, al G7, poi il 28 giugno è stato ufficializzato ed è stata comunicata la data e presentata la visita come un'occasione per "riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia e alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sul piano bilaterale che multilaterale".

In particolare, a Washington è previsto un colloquio riservato tra Trump e Conte, seguito da un altro incontro allargato alle rispettive delegazioni. Gli argomenti principali che saranno approfonditi saranno quelli relativi alla loro collaborazione, che è ritenuta essenziale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri come il Mediterraneo, l'Iraq e l'Afghanistan. Inoltre l'obiettivo è di intensificare la cooperazione ai fini della reciproca crescita economica. Ci sarà anche modo di riconoscere e valorizzare i profondi vincoli storici e culturali su cui si basano i rapporti bilaterali tra Italia e Usa. Vedremo se i due parleranno apertamente di dazi e degli screzi con l'Unione Europea che peraltro entrambi i Paesi, per motivi diversi, stanno avendo nelle ultime settimane.