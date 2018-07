Trump: in un audio parla con l'avvocato del pagamento della modella di Playboy

Di redazione Blogo.it venerdì 20 luglio 2018

L'audio registrato di nascosto da Michal D. Cohen ora è nelle mani dell'FBI.

L'FBI sarebbe entrata in possesso di un audio di circa due minuti di durata in cui Donald Trump parla con l'avvocato Michal D. Cohen del pagamento della modella di Playboy Karen McDougal per tenere nascosta la relazione che aveva avuto con lei nel 2006.

Cohen era all'epoca il suo legale, ma adesso sembra intenzionato a collaborare con l'FBI che ha perquisito i suoi uffici nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti che Trump avrebbe fatto alle donne che volevano rivelare relazioni con lui in piena campagna elettorale. L'obiettivo è di capire se Trump ha usato fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale per pagare le sue amanti.

È stato il New York Times a rivelare dell'audio in possesso di Cohen, che sarebbe stato registrato a insaputa di Trump due mesi prima del voto che lo ha poi portato alla Casa Bianca. Secondo la CNN, che cita fonti vicine al Presidente Usa, la sua reazione alla notizia sarebbe stata l'incredibilità: "Non posso credere che Michael mi abbia fatto questo..." avrebbe detto il tycoon.

In particolare, la relazione di cui si parla nell'audio sarebbe quella avuta con Karen McDougal nel 2006, poco dopo la nascita di Barron, il figlio avuto dall'attuale moglie Melania Trump. McDougal aveva venduto l'esclusiva sulla sua presunta storia con Trump al National Enquirer per 150mila dollari proprio poco prima delle elezioni, ma il giornale si è poi rifiutato di pubblicare l'articolo.

L'attuale avvocato della Casa Bianca, l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, ha ammesso che Trump ha parlato di possibili pagamenti con Cohen, ma ha anche detto che quel pagamento poi alla fine non è stato fatto e specifica: