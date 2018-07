Giorgia Meloni: "Il governo denunci subito la Open Arms"

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, è intervenuta sul caso della denuncia da parte dell'Ong Proactiva Open Arms nei confronti del governo italiano e di quello libico per omicidio colposo e omissione di soccorso. Secondo l'ex ministro del governo Berlusconi, l'attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte e che ha come ministro dell'Interno il suo "amico" Matteo Salvini dovrebbe reagire denunciando a sua volta Open Arms. Ecco che cosa ha scritto Meloni su Facebook:

"Open Arms, una delle tante ONG che agevola gli scafisti nel mediterraneo, ha denunciato la Libia e l’Italia per omicidio colposo. Ora il Governo italiano dimostri che la musica è cambiata, denunci subito la Open Arms per tutti i gravissimi reati di cui è responsabile: dalla tratta di esseri umani a causata strage. Se anche lucrare sui disperati grazie ai finanziamenti di Soros non sarà considerato reato, il disgusto della gente perbene rimarrà comunque"

Open Arms denuncia Italia e Libia. Palazzotto (Leu): "Non è possibile che l'Italia faccia accordi con loro" La Ong Open Arms denuncia Italia e Libia per omicidio colposo e omissione di soccorso. Le parole in conferenza stampa di Erasmo Palazzotto e Marc Gasol.

Poco dopo Meloni ha anche pubblicato un video in cui è ripresa la protesta inscenata oggi davanti al Viminale con le mani tinte di rosso, a simboleggiare il sangue delle vittime del Mediterraneo, e ha scritto:

"Dopo le magliette rosse per chiedere più accoglienza, ora le mani rosse per più diritti agli immigrati. Ultimi giorni di luglio dedicati a un mondo senza frontiere, e poi via tutti a Capalbio e Saint Tropez per le vacanze, alcuni pure con i soldi lucrati sull'accoglienza. Tutti gli italiani vorrebbero essere così buoni, purtroppo non possono permetterselo"