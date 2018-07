[Video] - Berlusconi alle 'olgettine': "A me fa schifo una che va con un n*gro"

Di redazione Blogo.it sabato 21 luglio 2018

Nuovo spezzone del video rubato a casa di Berlusconi, depositato agli atti nel processo Ruby ter:

Il sito GiustiziaMi.it, curato da Frank Cimini e Manuela D’Alessandro, ha pubblicato un nuovo spezzone del video girato di nascosto ad Arcore nel 2011 in un salotto di Villa San Martino, quando era da poco scoppiato lo scandalo delle olgettine. Nel video pubblicato giorni fa si vedeva Berlusconi parlare con Marysthelle Polanco ed altre, alle quali spiegava di non poter intervenire in loro aiuto facendole firmare contratti con Mediaset.

Nel nuovo spezzone pubblicato - anch'esso agli atti del Ruby ter - si vede e si sente Berlusconi pronunciare una frase razzista commentando la storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli: "A me fa schifo una che va con un n*gro". Una frase pronunciata davanti a Marysthelle Polanco, che prontamente gli fece notare: "Ma io sono n*gra, Papi". Berlusconi, a quel punto, rimediò a modo suo: "tu sei abbronzata, lui invece è proprio n*gro n*gro".

I responsabili del sito GiustiziaMi.it hanno spiegato di aver pubblicato questo spezzone perché ritengono "sia doveroso darne conto, considerato il ruolo pubblico che Berlusconi ancora ha, in un momento in cui il tema del razzismo è di lampante attualità".