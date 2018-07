Migranti, Papa Francesco: "Mai più simili tragedie"

Di redazione Blogo.it domenica 22 luglio 2018

L'appello di Papa Francesco per i migranti

Nuovo appello da parte di Papa Francesco alla comunità internazionale. Il Pontefice ha voluto esprimere il "dolore" che ha provato di fronte ai naufragi dei migranti avvenuti nel mediterraneo: "Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perché agisca con decisione e prontezza, per evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi operando con giustizia per assicurare il rispetto dei diritti e la dignità di tutti".

In Piazza San Pietro, per assistere alla preghiera, c'erano anche i protagonisti del "digiuno a staffetta" promosso, tra gli altri, da Padre Alex Zanotelli. L'iniziativa si è conclusa ieri con una messa celebrata presso le Grotte Vaticane. Nel corso della celebrazione Padre Zanotelli ha ringraziato anche Papa Francesco per essersi più volte speso per tentare di sostenere la causa dei migranti: "Grazie a Papa Francesco per le sue profetiche parole sui migranti, in particolare a Lampedusa e a Lesbo. E alla Cei che ha emanato una nota breve ma molto efficace, dicendo che 'come vescovi ci sentiamo responsabili e avvertiamo che la via per salvare la nostra stessa umanità passa dalla difesa di ogni vita, a partire da quelle di chi fugge da guerre, miseria e cambiamenti climatici".