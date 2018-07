M5S, Casaleggio: "Il Parlamento potrebbe non servire più in futuro"

Di redazione Blogo.it lunedì 23 luglio 2018

"I modelli novecenteschi stanno morendo, dobbiamo immaginare nuove strade e senza dubbio la Rete è uno strumento di partecipazione straordinario"

Davide Casaleggio, attuale presidente della Casaleggio associati dopo la scomparsa del padre Gianroberto due anni fa, dimostra di essere più in linea con Beppe Grillo - fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Casaleggio - che con gli stessi membri di M5S sul futuro della politica.

Nel corso di un'intervista pubblicata oggi da La Verità, il giovane Casaleggio si lascia andare a una previsione che punta tutto - per ovvi motivi - sulla tecnologia da usare come strumento di politica:

Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile.

M5S, Casaleggio: "I vecchi partiti sono moribondi" Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio: "la nostra esperienza è la prova di come la Rete abbia reso obsoleti e diseconomici i partiti e più in generale i precedenti modelli organizzativi"

Casaleggio sostiene che è giunto il momento di puntare tutto sulla democrazia diretta e considerare la Rete come uno strumento di partecipazione diretta:

I modelli novecenteschi stanno morendo, dobbiamo immaginare nuove strade e senza dubbio la Rete è uno strumento di partecipazione straordinario.

Con questa idea di democrazia diretta in mente, Casaleggio ipotizza anche che in futuro non avrebbe senso avere un Parlamento così come lo conosciamo oggi:

Ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma.

Pur definendo l'Unione Europea come "una risorsa certamente preziosa", Casaleggio sostiene che anche lì sia necessario introdurre qualche strumento per coinvolgere i cittadini in modo diretto, a cominciare ad esempio dalla possibilità di ratificare un qualsiasi trattato tramite un referendum popolare a livello europeo.

Beppe Grillo, la proposta provocatoria: "Selezione casuale dei parlamentari" Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle sembra aver perso la fiducia nella politica e avanza una proposta provocatoria: la selezione casuale dei politici.

Foto | Facebook