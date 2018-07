Andrea Mura (M5S) e il 96% delle assenze in Aula: "Io faccio politica in barca"

Di redazione Blogo.it lunedì 23 luglio 2018

Andrea Mura è un velista italiano che ha alle spalle importanti traguardi - nel 2011 e nel 2014 è stato eletto Velista dell'Anno, ma è anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle riuscito a collezionare di fatto un numero impressionante di assenze, circa il 96% secondo quanto denunciato nei giorni scorsi dall'ex Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia in questa legislazione.

Su 220 votazioni elettroniche effettuate a Montecitorio, Mura sarebbe stato presente soltanto 8 volte - lo riferiscono i dati di OpenParlamento - che confermano una presenza alla Camera del 3,64%. L'accusa lanciata da Cappellacci era molto chiara: "Su 220 votazioni ti sei presentato in aula solo 8 volte. Eppure non mi sembra che tu abbia rinunciato all’indennità da parlamentare di 20mila euro al mese".

Oggi il diretto interessato ha replicato attraverso le pagine de La Nuova Sardegna, sottolineando come lui avesse detto fin dal principio di non voler essere un politico tradizionale:

L’attività politica non si svolge solo in Parlamento. Io l’ho detto fin dall’inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani.

Mura si definisce il deputato del Movimento 5 Stelle più conosciuto al Mondo e ha precisato di andare alla Camera una volta alla settimana per la Commissione Trasporti, anche se il prossimo novembre sarà impegnato in una lunga regata in solitaria che lo porterà dalla Francia ai Caraibi. Anche in quel caso, lo sostiene lo stesso Mura, farà politica:

Userò la mia imbarcazione davanti a due milioni e mezzo di spettatori e a 90 milioni di telecamere per trasmettere un messaggio fondamentale: salvate gli oceani dalle microplastiche. Per la prima volta uno sportivo ancora in attività sarà testimonial della Camera dei deputati su un tema che interessa tutti.

Il velista ha spiegato che il Movimento 5 Stelle aveva ben chiaro quale sarebbe stato il suo ruolo una volta eletto e lo avrebbe appoggiato in questa sua battaglia per la difesa degli oceani.

D’altronde, con la maggioranza schiacciante che i Cinque Stelle hanno alla Camera, che io sia presente o meno non fa alcuna differenza.

E lo stipendio da deputato? Ancora non è chiaro come verrà utilizzato: "È probabile che quei soldi finiscano nel fondo microcredito istituito dal M5S. Ci sto pensando".

Foto | Facebook