TAV, Toninelli: "Si farà, ma l'obiettivo del governo è migliorarla"

Di redazione Blogo.it lunedì 23 luglio 2018

"Col Movimento 5 Stelle non sarebbe mai stata concepita in questa maniera, così impattante, così costosa"

Il governo del cambiamento in carica da una manciata di mesi sembra aver deciso che tra i cambiamenti da fare non ci sarà la tanto attesa cancellazione della TAV Torino-Lione, un'opera fortemente criticata in passato anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.

Oggi, però, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato a sorpresa un colossale passo indietro rispetto a quella posizione, confermando che la TAV si farà, anche se saranno apportate alcune modifiche.

Il Ministro lo ha confermato nel corso di un intervento a Radio1 in cui ha anche condannato fermamente le proteste dei giorni scorsi in Valle di Susa, dove a pochi passi dal cantiere un gruppo di manifestanti No Tav ha preso di mira le forze dell'ordine con bombe carta e fuochi d'artificio.

La TAV Torino-Lione, ha spiegato Toninelli, è stata ereditata da questo governo e cancellarla creerebbe "un danno economico all'Italia". Se il Movimento 5 Stelle fosse stato al governo quando è stata approvata, "non sarebbe mai stata concepita in questa maniera, così impattante, così costosa".

Da qui l'idea di confermare la sua realizzazione con l'obiettivo di migliorarla, anche se su questo fronte non sono stati forniti maggiori dettagli. Solo poche settimane fa, durante un question time alla Camera, Toninelli aveva ribadito l'intenzione di rivedere il progetto:

Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il commissario di Governo.

Ancora prima, pochi giorni dopo il giuramento del governo di Giuseppe Conte, Toninelli aveva tranquillizzato il Presidente del Piemonte, sostenendo che "Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno".

E anche il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, in piena campagna elettorale, aveva sottolineato l'inutilità del progetto e l'intenzione di dire alla Francia che non se ne sarebbe fatto più niente:

La Torino-Lione non serve più, poteva servire trent'anni fa, ora è inutile. Andremo a parlare con la Francia.