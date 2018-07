Mentana rimprovera Salvini: "No all'equazione richiedente asilo=clandestino"

Di redazione Blogo.it martedì 24 luglio 2018

Il direttore del Tg di La7 contro il ministro dell'Interno.

Il leader della Lega e attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini utilizza sempre come sinonimi "migranti" e "clandestini", nonostante siano due termini da usare con cautela, perché tra i migranti molti hanno diritto all'asilo politico e dunque non sono affatto clandestini. Inoltre, il modo di usare certi termini da parte del titolare del vicepremier induce spesso i suoi follower ad altre equivalenze, come quelle tra "clandestino" e "delinquente" e di conseguenza anche tra "richiedente asilo" e "delinquente", per una sorta di proprietà transitiva.

Oggi se ne è accorto anche Enrico Mentana, direttore dell'informazione di La7, che su Facebook ha scritto un messaggio diretto a Salvini. Prima facciamo un passo indietro. Oggi il vicepremier ha pubblicato sui suoi account social la notizia dell'arresto dell'autore della violenza ai danni di una giovane ragazza domenica scorsa a Reggio Emilia, e lo ha comunicato in questo modo:

"Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un RICHIEDENTE ASILO ucraino di 26 anni.

Complimenti alla Polizia di Stato.

Per la sinistra la nostra linea sarebbe “troppo dura”.

Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: VIA dall’Italia i clandestini delinquenti, VIA ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!"

Reggio Emilia, 24enne violentata in strada: fermato un 26enne La 24enne è stata sorpresa alle spalle mentre passeggiava alla periferia di Reggio Emilia. Il presunto stupratore è stato fermato 36 ore dopo l'aggressione.

Da qui la replica di Enrico Mentana, che non riguarda il contenuto della notizia, ma il mondo in cui Salvini usa certe parole e anche le maiuscole: