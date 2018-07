Brexit, l'annuncio di May: "Guiderò personalmente i negoziati"

Di redazione Blogo.it martedì 24 luglio 2018

Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di prendere in mano la situazione Brexit e ha annunciato oggi che sarà proprio lei, da questo momento in poi, a guidare i negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il prossimo marzo.

Dominic Raab, scelto nei giorni scorsi come nuovo Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea dopo le dimissioni improvvise di David Davis, farà da vice a Theresa May nelle negoziazioni con l'UE.

Il cambiamento è stato reso noto dall'ufficio del Primo Ministro con una breve nota:

È essenziale che il governo si organizzi nel modo più efficace per permettere al Regno Unito di uscire dall'Unione europea.

I tempi per definire gli ultimi dettagli sono sempre più stretto e mai come in questo momento è necessario accelerare i negoziati per non ritrovarsi in ritardo quando l'uscita sarà effettiva, a fine marzo del 2019.