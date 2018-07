Renzi: "Governo litiga su tutto, Di Maio ministro della disoccupazione"

Di redazione Blogo.it martedì 24 luglio 2018

Matteo Renzi è tornato a parlare in diretta Facebook dei temi più caldi, secondo lui, della settimana: attacchi diretti al governo e ai suoi ministri

Matteo Renzi torna a parlare nel suo ormai classico appuntamento social settimanale “Sette notizie per sette giorni: la settimana in video, in una diretta Facebook”. L’ex presidente del Consiglio ha commentato le notizie (secondo lui) più importanti della settimana, non lesinando attacchi diretti al governo Conte e ad alcuni dei suoi ministri. Si parte, innanzitutto, con le ultime parole di Davide Casaleggio sull’importanza del Parlamento:

"Davide Casaleggio - esordisce l’esponente del PD - dice che il parlamento potrebbe non servire più. Che fine hanno fatto i grandi costituzionalisti che attaccavano la nostra riforma, che prevedeva di trasformare il Senato in una camera delle autonomie? La chiamavano ‘deriva autoritaria', dove sono tutti i costituzionalisti ora che il ceo di un partito parla in questo modo? Mi rivolgerò a Chi l'ha visto per rintracciarli".

Tra i destinatari degli attacchi di Renzi c’è inevitabilmente il Movimento 5 Stelle, che non ha mai fatto sconti al suo governo soprattutto sotto l’aspetto della legalità e dell’onestà. L’indagine sul ministro Savona, in questo vaso, dà all’ex segretario del Partito Democratico un assist perfetto.

"Il ministro Savona è indagato - evidenzia - , io che sono un garantista dico che è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Nessuno di noi strumentalizza né chiede le sue dimissioni. Ma due pesi e due misure? Quando indagavano i nostri ministri, in cinque minuti dovevano dimettersi, quando capita ai loro è garantismo. Io credo che Savona faccia benissimo a non dimettersi, ma quanto è cambiato il ‘fango quotidiano’ quando a essere indagati sono i ministri dell'esecutivo M5S-Lega".

"Quando non parla di immigrazione, questo governo litiga su tutto", evidenzia ancora Matteo Renzi, che poi ritorna sul Dl Dignità, definendolo “decreto disoccupazione”. Il bersaglio, in questo caso, è il ministro Luigi Di Maio.

"Il decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello - aggiunge - non è il decreto dignità, è il decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione. Sergio Marchionne per me è stato uno dei migliori manager degli ultimi tempi, ha riaperto fabbriche e salvato Chrysler, il dato di fatto è che il lavoro lo creano quelli che rischiano e non chi sta sul divano ad aspettare il reddito di cittadinanza".

Tornando infine sulle vicende personali e della sua famiglia, Renzi attacca Scafarto, il maggiore dei carabinieri che ha indagato sul caso Consip e ora diventato assessore a Castellammare.