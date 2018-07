Rimborsopoli Piemonte: tutti condannati i 25 imputati

Di redazione Blogo.it martedì 24 luglio 2018

Tutti condannati in appello a Torino gli imputati della rimborsopoli piemontese: 11 mesi a Riccardo Molinari, attuale capogruppo della Lega alla Camera

Torino - Sono stati tutti condannati i 25 imputati nel Processo d’Appello per la "rimborsopoli" degli ex consiglieri regionali del Piemonte. L’ex governatore leghista Roberto Cota, assolto in primo grado nel 2016, è stato condannato ad un anno e sette mesi di reclusione, mentre l’attuale capogruppo del Carroccio alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, dovrà scontare undici mesi. Anche Molinari era stato assolto in primo grado, ma in appello è stato riconosciuto colpevole di peculato per 1.158 euro. Nei confronti del capogruppo di Salvini, inoltre, la Corte ha chiesto l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sospendendola comunque per 12 mesi.

Spese pazze in Piemonte, Cota rimborsa la Regione Roberto Cota ed altri 15 ex-consiglieri del Piemonte rimborsano la Regione con 300mila euro per superare lo scoglio della legge Severino

Tra i condannati dalla Corte d’Appello, ci sono anche altri due parlamentari, ossia il leghista Paolo Tiramani (un anno e cinque mesi) e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia (un anno e sette mesi). Il processo riguarda l’uso “disinvolto” dei fondi destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte durante la legislatura 2010-2014 a maggioranza Lega-Centrodestra. Nel mirino dei magistrati sono finiti trasferte, cene, spese di rappresentanza, ma perfino bigiotteria e tosaerba, quali acquisti per i quali gli allora consiglieri hanno chiesto il rimborso. Nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, sono emersi anche acquisti a luci rosse, come uno scontrino che certificava una spesa per un libro erotico. Il volume non è mai stato contestato formalmente dai pubblici ministeri, ma è stato utilizzato per rendere l’idea di quello che era un “malcostume” diffuso.

Il tribunale, per la sentenza di primo grado, ha fatto una netta distinzione tra spese lecite e quelle illecite, mentre la Corte d’Appello, secondo quanto emerge dal dispositivo (lunghissimo e dettagliatissimo), è stata molto più severa condannando tutti gli imputati e innalzando addirittura le pene.