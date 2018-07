Salvini: "Darò ai poliziotti i soldi tagliati a rom e profughi. Oggi incontro la Raggi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 luglio 2018

Con la sindaca di Roma parlerà di rom, immigrazione, sicurezza, periferie e criminalità.

Il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini oggi incontrerà la sindaca di Roma Virginia Raggi e prima di questo incontro ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo al quale ha promesso che userà i soldi tagliati ai rom e ai centri per migranti per pagare gli straordinari ai poliziotti.

Sul caso specifico di Roma e dell'incontro con la prima cittadina della Capitale, Salvini ha detto:

"Ho intenzione di ricevere la sindaca per ascoltare con grande attenzione e grande interesse. La cosa che mi sta più a cuore in questo momento è capire. Capire come posso essere d'aiuto, con i fatti e non con le parole"

Poi il ministro Salvini ha aggiunto:

"Sono in contatto con decine di comitati di quartiere ed associazioni di residenti, negli anni sono stato invitato più volte a visitare campi ed insediamenti, conosco bene i dossier sulle periferie"

Salvini ha manifestato l'intenzione di convincere la sindaca Raggi a chiudere i campi nomadi di Roma. Tra gli altri argomenti toccati, il continuo battibeccare con lo scrittore Roberto Saviano, sul quale dice: "Mi mette tristezza".

Non poteva mancare, ovviamente, l'argomento Europa. Sull'Ue il ministro dell'Interno Salvini dice: "Può frenarci per un mese, ma non ci fermerà".

Foto © Facebook Matteo Salvini